MotoGP, gara cancellata a Silverstone

Il GP della Gran Bretagna, a Silverstone, valido per il Motomondiale, non si correrà. Dopo i continui rinvii, i piloti hanno deciso di non entrare in pista per ragioni di sicurezza. L'asfalto non riesce a drenare l'acqua e la pioggia continua a cadere su Silverstone.

Vengono cancellate le gare di tutte e 3 le categorie: Moto3, Moto2 e MotoGP.



C'è solo un precedente nel Motomondiale di una gara cancellata: il GP d'Austria nel 1980 fu cancellato per neve.