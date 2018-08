Sfida Hamilton-Vettel, Zanardi: "Lewis sin qui più bravo, Seb spesso più veloce: può rimontare"

Il bolognese è a Misano per la tappa del campionato DTM, nel quale ha esordito col 13° posto di Gara1. Vince Di Resta, che approfitta del ritiro del leader del mondiale Paffett per portarsi a -1 dal rivale.

A Misano per il suo esordio nel campionato DTM - al quale partecipa grazie a una wild card - Alex Zanardi ha detto la sua anche sul suo vecchio amore, la F1. Soffermandosi sul duello tra Hamilton e Vettel, che secondo lui, nonostante il ritardo in classifica del ferrarista, è tutt'altro che chiuso.



"Siccome io i pronostici li sbaglio sempre credo che per far contenti gli italiani dovrei dire che vincerà la Mercedes - scherza Zanardi - però non c'è dubbio che la Ferrari abbia tutto quel che serve per provare a vincere. Non voglio dire che Vettel abbia sbagliato, ma fino adesso Hamilton è stato più bravo. Ripeto, la mia non è una critica a Sebastian, ma un elogio a un pilota che personalmente stimo tantissimo. Hamilton ha fatto un po' la formichina, è andato a prendere tutto quello che si poteva raccogliere e quindi si trova davanti in classifica. Ma a livello di velocità e prestazioni Vettel è stato spesso più veloce di Lewis e quindi lui e la Ferrari hanno tutto quello che serve per rimontare e togliersi la soddisfazioni di vincere finalmente questo campionato. Io logicamente lo auguro a tutti i tifosi ferraristi".



Tornando a Zanardi, la sua speranza in vista del DTM era quella di riuscire ad evitare l'ultima posizione, e per ora così è stato: in gara1 è arrivato 13°, precedendo lo spagnolo Juncadella. Una corsa in notturna e col maltempo chiusa con ben 5 ritirati, tra i quali il leader del mondiale Gary Paffett. Un bel regalo per l'ex F1 Paul di Resta, che vincendo gli recupera 28 lunghezze e ora gli è dietro di un solo punto. Gara2 si correrà stasera alle 22:30.