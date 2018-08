In Formula3 brilla Schumy junior

Gara 1 ha il nome grosso e la guida fresca di Mick Schumacher. Il tedesco che sul tracciato romagnolo aveva corso un paio di anni fa in Formula4. Un dominio fin dalla partenza quando il figlio d'arte è scattato dalla pole position per prendere il comando e conservarlo per tutti i 24 giri. Vince davanti ad Armostrong e Schwartzman che completano così un podio che diventa trionfale per la Prema. Archiviato il sabato arriva una domenica bagnata a rimescolare carte e valori. E gara2 va via nel segno di Vips. E' l'estone della Motopark a sfruttare al meglio la pole e le penalità infilitte agli avversari, duellando a lungo con Alex Palou ottimo secondo per soli 5 decimi. Pur in un contesto completamente diverso dal giorno prima continua la buona vena di Schumancher, terzo a completamento del podio. L'ultima invece è una festa estone. Sono Aron e Vips i maghi della pioggia. Hanno condiviso il podio con Hasburg. Ancora bene Schumy junior, quinto questa volta Problemi invece per Armostrong, costretto al ritiro dopo un contatto propiziato dallo spericolato compagno di squadra Zohou. Un incidente che ha lasciato il neozelandese a 190 punti, superato in campionato dall'estone Vips.