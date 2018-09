Motomondiale: domani a San Marino, passerella di moto e campioni

Giovedì a San Marino, la firma per il rinnovo dell'accordo con la Dorna.

La lunga settimana del Motomondiale comincia sul Titano con due eventi ufficiali. Il primo appuntamento è in programma domani alle 16, con una passerella per le vie del centro storico di San Marino.

Si comincia con Manuel Poggiali e Alex De Angelis.

I due piloti sammarinesi, sfileranno in sella a due innovative moto elettriche.

Subito dopo sarà la volta dei piloti del team Del Conca Gresini.

Lo spagnolo Martin e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente 2° e 3° nella classifica della Moto3, saluteranno tifosi e appassionati con le moto del team bianco-azzurro. A chiudere la sfilata, il Team Aprilia MotoGP con il pilota britannico Scott Redding. Tutti i piloti partiranno dalla Porta del Paese in direzione la Stazione e dopo essere saliti in Viale Federico d' Urbino, arriveranno a ridosso di Cava dei Balestrieri, dove sarà possibile ammirare l'esposizione delle moto che hanno fatto la storia del Team Gresini.

Il secondo evento tutto sammarinese è in programma giovedi alla 12.30

L'appuntamento è alla nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino. I promotori del Gran Premio incontreranno il presidente della Dorna, Carmelo Ezpeleta, per definire il rinnovo di contratto che manterrà sul territorio, il grande evento sportivo. Il nuovo accordo avrà una durata triennale fino al 2021, con la possibilità di prolungare il contratto per altre due stagioni e quindi fino al 2023.