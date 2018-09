GP di San Marino, le moto del Team Del Conca Gresini sfilano per il centro storico

Ad accompagnare Martin e Di Giannantonio - entrambi in corsa per il titolo della Moto3 - c'erano Scott Redding, con la sua Aprilia MotoGP di Gresini, e i padroni di casa Manuel Poggiali e Alex De Angelis, in sella alle MotoE.

Arriva il Gran Premio di San Marino e, come ormai da tradizione, ad anticipare il weekend c'è la passerella lungo il centro storico delle moto di casa. Ossia quelle di Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, le Honda del team di Moto3 Del Conca-Gresini. Quest'anno accompagnate da Scott Redding e dalla sua Aprilia MotoGP, anch'essa griffata Gresini. Dalla Porta del Paese alla Cava dei Balestrieri, 1,7 km passando per la Stazione e viale Federico d'Urbino. A fare da apripista i padroni di casa, Manuel Poggiali e Alex De Angelis, in versione ecologica con le MotoE, che sta per elettriche. Primo passo verso un GP che, mai come in questa stagione, per il Del Conca Gresini è un appuntamento da non sbagliare. A 7 gare dal termine sono appena 12 i punti che separano Martin dal leader del mondiale Bezzecchi, mentre Di Giannantonio è terzo a 47 lunghezze.



Martin, che nel 2019 sarà in Moto2 con la KTM, sin qui ha vissuto una stagione a due velocità: 5 vittorie – nessuno come lui in Moto3 – ma solo un podio in tutte le altre, con 3 ritiri e un GP di Repubblica Ceca saltato per infortunio. Da qui il distacco dal più continuo Bezzecchi.



E proprio in Repubblica Ceca è arrivato il primo successo di Di Giannantonio, che punta a imbastire, da Misano, la sua rimonta verso il vertice.



RM



Nel servizio le parole di Fausto Gresini, Team manager del Del Conca Gresini, e i due piloti della squadra, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.