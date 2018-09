MotoGP, Poggiali e De Angelis concordi: Lorenzo unico a poter insidiare Marquez

I due sammarinesi puntano sul maiorchino come possibile outsider.

La parata nel centro storico è stata un'occasione per parlare di MotoGP con due ex protagonisti del Circus, Manuel Poggiali e Alex De Angelis. Per entrambi, nella corsa al titolo della classe regina c'è solo un pilota in grado di poter insidiare il favoritissimo Marc Marquez, ossia il ducatista Jorge Lorenzo.