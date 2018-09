Misano FP2 : Dominio Ducati: dietro Dovi, Lorenzo

Anche nelle seconde libere Andrea Dovizioso conferma di trovarsi a suo agio a Misano

Come meglio non potrebbe comincia il weekend di Misano per Andrea Dovizioso. Davanti a tutti nelle prime libere, davanti a tutti anche nelle seconde. L’unico a tenere la sua scia è l’altra Ducati, quella di Jorge Lorenzo. Proiezioni del venerdì che cercheranno conferme nel sabato che conta, quello di domani con la caccia alla pole position. Dietro alle due Ducati spunta la Honda di Carl Crachlow a completare il podio del venerdì. Sale vistosamente Marc Marquez, 13esimo questa mattina, quinto nelle seconde libere, a conferma che sta cercando la miglior messa a punto della sua Honda in vista dei giorni che contano. Scala diverse posizioni anche Valentino Rossi, addirittura sette. Dalla 15esima delle prime all’ottava delle seconde libere .



In moto 2 chiude al primo posto il tedesco Marcel Schrotter, tallonato dai due piloti di casa: Bagnaia e Pasini. Nella classe leggera lo spagnolo Martin del team Del Conca Gresini c’entra la pole momentanea, anche in Moto 3 sono gli italiani a fare la voce grossa: Bezzecchi secondo e Bastianini terzo



LG