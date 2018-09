Gp San Marino: Jorge Lorenzo un razzo a Misano. Sorpresa Miller secondo

Dovi scende al quarto posto. Marquez quinto. Rossi parte dalla settima posizione

Lorenzo sradica a Dovizioso il trono e nel sabato delle qualifiche si piazza davanti a tutti. Irresistibile il ritmo dello spagnolo della Ducati capace di centrare la seconda pole consecutiva, anche se quella di Silverstone non è andata referto.



Lo spagnolo precede la sorpresa del sabato di Misano, l’australiano Jack Miller. Terza la Yamaha di Mavericks Vinales. Molto interessante la seconda fila con Andrea Dovizioso meglio di Marquez ma decisamente peggio rispetto al trionfale venerdì. Il leader del mondiale è stato protagonista anche di una caduta senza conseguenze. Completa la seconda fila Carl Crutchlow. Nulla da fare, almeno per le prime posizioni per l’idolo di casa Valentino Rossi. Il 9 volte campione del Mondo partirà solo dalla settima posizione.



Da Misano

Lorenzo Giardi