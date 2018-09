Moto2: Stefano Manzi perdona Fenati

A quattro giorni di distanza dal fattaccio di Misano, Stefano Manzi tende la mano a Romano Fenati: "Sono pronto a perdonarlo - ha detto Manzi - facciamo sbollire le cose e poi un giorno ne parleremo. Non ho fatto causa e non mi sono neanche mosso per farlo - ha concluso il pilota di Sant' Ermete - voglio metterci una pietra sopra e guardare avanti”.