Tutto pronto per il 25° Rally dell'Adriatico

Dopo oltre due mesi di sosta, torna nel week-end il campionato italiano rally. Si corre infatti il penultimo appuntamento stagionale, con il rally dell'Adriatico, prova valevole per il titolo tricolore e il campionato italiano terra. Al momento, al comando delle rispettive classifiche, ci sono Paolo Andreucci nel Cir e Nicolò Marchioro nel trofeo terra. Con mezzo punto di vantaggio sul sammarinese Daniele Ceccoli, vincitore quest'anno del rally di San Marino. A proposito di equipaggi sammarinesi, in gara ci saranno anche Stefano Guerra, navigato da Silvio Stefanelli e Davide Gasperoni in coppia con Daniel Casadei. I concorrenti dovranno affrontare 14 prove speciali, per un totale di 440 chilometri.