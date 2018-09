Bryan Toccaceli: 6.000 euro alla famiglia dall'iniziativa #tributoperBryan

Il ragazzo si trova attualmente nella camera subintensiva dopo il riacutizzarsi di un problema polmonare

Andranno tutti per la ristrutturazione dell'abitazione dello sfortunato pilota sammarinese. L'iniziativa ha avuto base a Domagnano, dove lo scorso 20 luglio si è tenuto un concerto in piazza con diversi artisti guidati e selezionati da “Claudio Canta Baglioni”. Lo storico trascinatore che replica le canzoni del cantautore romano, ha attirato un numeroso pubblico e grazie all'offerta libera, l'incasso ha raggiunto la considerevole cifra di 6000 euro devoluti alla famiglia di Bryan Toccaceli. La Sala Montelupo di Domagnano, alla presenza del Capitano di Castello Gabriel Guidi è stato teatro ideale per la consegna dell'assegno. Grazie all'iniziativa #tributoperbryan, mamma Sabrina investirà la somma per ristrutturare la camera da letto di casa per accogliere al meglio Bryan appena lascerà l'istituto di Montecatone.



Le condizioni del giovane pilota sammarinese: Bryan Toccaceli si trova in questo momento nuovamente in camera subintensiva. Qualche giorno fa il riacutizzarsi dei problemi polmonari hanno indotto i medici a trasferirlo dal reparto, alla camera semicritica dell'istituto imolese. Bryan subisce contrazioni addominali che gli provocano dolore intenso, ciò nonostante il ragazzo non si lamenta mai e continua a combattere quotidianamente. I medici gli somministrano un farmaco particolare (3 volte al giorno) proprio per regolare il più possibile le contrazioni. Il quadro clinico generale resta complicato seppur qualche piccolissimo miglioramento lo si intravvede.



Lorenzo Giardi