Parata di stelle al Legend 2018

Dall'11 al 14 ottobre torna Rallylegend per una edizione, le sedicesima, che si preannuncia da record. Ormai Rallylegend è conosciuto e apprezzato dai campioni storici dei rally, ma sono tanti anche i protagonisti del World Rally Championship di oggi che vogliono essere presenti a questo evento.



Martini Racing, che quest’anno celebra cinquanta anni di attività nel motorsport, è stata una presenza vincente nei rally. Saranno una ventina le macchine leggendarie, griffate Martini Racing presenti al Legend. Ci saranno Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo rally, Markku Alen, amatissimo ancora da tanti fans, Andrea Aghini, del quale rimane indimenticabile la vittoria nel rally mondiale di Sanremo 1989, proprio con una Lancia Delta Hf “colorata” Martini Racing, Franco Cunico, tre volte campione italiano rally con una Ford Escort Cosworth “colorata” Martini Racing. A loro si aggiungeranno Riccardo Patrese, una lunga carriera in Formula 1 dal 1977 al 1993, e Emanuele Pirro, anche lui con trascorsi in Formula 1, dal 1989 al 1991, ma che ha colto le più importanti vittorie nell’Endurance.