Rally del Molise: Giuseppe Testa e Massimo Bizzocchi concedono il bis

Giuseppe Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi ha vinto la 23esima edizione del rally del Molise. Una gara che si è decisa nell'ultima prova speciale, quando Giuseppe Testa è riuscito a superare per soli 2 centesimi, la Skoda Fabia R5 di Andrea Minchella. Per il beniamino di casa, Giuseppe Testa e per il navigatore Massimo Bizzocchi si tratta del bis nella gara molisana, avendo vinto anche l'edizione dello scorso anno.