Motocross: Kiara Fontanesi festeggia il Mondiale con Bryan Toccaceli

Domenica scorsa, a Imola, Kiara Fontanesi si è laureata per la sesta volta campionessa Mondiale di Motocross. Un titolo iridato che la pilota parmense ha voluto festeggiare con l'amico Bryan Toccaceli. Al termine della gara, come testimonia la foto su Instagram, Kiara Fontanesi si è recata al centro di riabilitazione di Montecatone per celebrare insieme a Bryan la conquista del campionato del mondo di Motocross.