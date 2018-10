Regionale Enduro, la TGE chiude con una delusione nella classe Veteran

Il marchigiano Bazzurri chiude quarto e vince il titolo davanti a Lanci, Capicchioni e Stolfi. In compenso, nella Major 4T Michele Brisigotti, che non ha partecipato all'ultima tappa, è campione.

Il Regionale Marche-Abruzzo di enduro si chiude a Porto Recanati, su un tracciato corto – 30 km - ma molto concentrato, con 5 prove speciali in fettucciato e 4 endurotest. Per la TGE c'è la delusione di non aver portato a casa il titolo nella categoria Veteran, nella quale Fabio Stolfi si presentava con un solo punto di svantaggio dal capoclassifica Sergio Bazzurri. A questi bastava un quarto posto e quarto posto è stato mentre Stolfi, obbligato a vincere, è arrivato terzo. E, a ulteriore beffa, non è nemmeno salito sul podio della generale: lo scalzano i compagni di team Claudio Lanci e Marino Capicchioni, rispettivamente primo e secondo nella prova recanatese. Decisivo un errore di Capicchioni nella quarta linea, costatagli una manciata di secondi preziosi e fatali.



Nella Major 2 tempi terzo posto – sia di giornata che nella generale – per Fabrizio Muccioli, frenato da un errore nella prima prova speciale ma poi bravo a rimontare; solo 8° invece Loris Rastelli.



Nella Major 4 tempi infine 2° posto per Christian Monaldi, mentre Michele Brisigotti, già certo del titolo, non ha preso parte alla tappa.