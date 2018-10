Fra una settimana il via al 16° RallyLegend

Anche quest'anno tanti campioni sul Titano e un appuntamento da non perdere, i festeggiamenti del 50esimo anniversario di Martini Racing

Mikko Hirvonen e Craig Breen in gara, Kris Meeke tra le Legend Stars, Miki Biasion, Juha Kankkunen, Markku Alen, Andrea Aghini, Franco Cunico, Riccardo Patrese ed Emanuele Pirro nelle celebrazioni di Martini Racing. Sono i grandi campioni della sedicesima edizione di Rallylegend, il grande appuntamento automotoristico in programma sul Titano da giovedì 11 a domenica 14 ottobre. Centocinquanta macchine da sogno e altrettanti equipaggi provenienti da tutta Europa e anche da altri Continenti. Una kermesse unica dove poter ammirare da vicino i campioni del passato ma anche i protagonisti di oggi.



Dicevamo di Mikko Hirvonen e Craig Breen al via nella World Rally Car che sicuramente catturerà la maggior attenzione. Anche perché, tra i piloti nostrani, cercheranno di inserirsi nella lotta al vertice, Luca Pedersoli con la Citroen C4 e “Dedo” De Domicis con una la Subaru Impreza WRC. Assolutamente da non perdere la categoria delle Legend Stars con piloti provenienti da tutta Europa. A cominciare dal britannico Kris Meeke al volante di una Ford Fiesta. Vedremo all'opera anche Tony Fassina su Lancia Stratos e Adartico Vudafieri sull'inseparabile Fiat 131 Abarth, in un duello che ci riporterà alle storiche sfide degli annni 80 e poi anche Tonino Tognana al volante di una Ferrari 308. In gara anche tanti equipaggi sammarinesi, da Stefano Rosati a Nicola Bonfè, da Davide Cesarini e Marcello Colombini.



Come da tradizione, si comincia di notte, con le prime 4 speciali in programma venerdì. Due i passaggi sulla prova dei Laghi e due volte anche la speciale di San Marino con i concorrenti che arriveranno a ridosso del Centro Storico. La giornata più intensa è sempre quella del sabato con 6 prove cronometrate mentre il gran finale è previsto per domenica mattina con il circuito della Ciarulla. Tre giorni di gara con 150 concorrenti per un weekend che dovrebbe portare sul Titano oltre 50mila persone.