Caso Fenati, Manzi interrogato dai Carabinieri: “Gesto istintivo”

Il pilota di Santarcangelo Stefano Manzi è stato interrogato dai Carabinieri nell'ambito delle indagini per violenza privata ai danni di Romano Fenati. L'episodio su cui si vuole far luce è chiaramente quello in cui, durante il gp di San Marino a Misano del 9 settembre scorso, Fenati ha stretto il freno anteriore al rivale.



Pare che Manzi non abbia voluta calcare la mano: “Per me è finito tutto in pista”, declassando il gesto di Fenati come “istintivo”. Intanto, come si legge sul Corriere Romagna, sono stati acquisiti i filmati della gara e le carte del processo sportivo. L'inchiesta riminese, affidata alla sezione di Pg dell'Arma dei Carabinieri di Misano Adriatico, si avvia alla fase conclusiva.