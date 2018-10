La Reggenza in visita al Legend

Ieri sera, grande affluenza di pubblico sulle prove speciali e nel centro storico di San Marino.

La seconda giornata del Rally Legend si è aperta con la visita dei Capitani Reggenti, al villaggio del grande evento sammarinese.

I capi di stato, Mirco Tomassoni e Luca Santolini, accompagnati dal segretario allo sport Marco Podeschi e dagli organizzatori del Legend, hanno visitato il quartier generale di una manifestazione che ogni anno richiama sul Titano, migliaia di appassionati.

Intanto la prima tappa ha visto per protagonista Toto Riolo. Il pilota siciliano è al comando della gara, davanti a Gustavo Trelles e al sammarinese Marcello Colombini.

Nella speciale classifica delle WRC, primo posto per Craig Brenn mentre tra le Historic, Davide Cesarini ha un vantaggio di appena 5 secondi su Stefano Rosati.

Quattro prove speciali, intervallate dal suggestivo passaggio nel centro storico di San Marino, con la sosta in piazza della Libertà, dove centinaia di appassionati hanno potuto toccare con mano il fascino di macchine leggendarie

Un iniziativa particolarmente apprezzata dai grandi campioni di Rally Legend

Nel video l'intervista a Gustavo Trelles



p.f.