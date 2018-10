RallyLegend: Toto Riolo al comando dopo la prima tappa. Terzo posto per Marcello Colombini

Grandi campioni e un autentico bagno di folla per la prima tappa del Rally Legend. Al via della sedicesima edizione della kermesse sammarinese, Kris Meeke con una Ford Fiesta, il finlandese Mikko Hirvonen al volante di una Ford Focus WRC e il britannico Greg Breen, per la prima volta sul Titano con una Citroen C4 ufficiale. Quattro le prove speciali disputate, con il siciliano Toto Riolo al comando della gara, davanti a Gustavo Trelles e al sammarinese Marcello Colombini. Nella speciale classifica delle WRC, primo posto per Craig Brenn davanti a Mikko Hirvonen e Luca Pederzoli. Come sempre, molto suggestivo il passaggio in Piazza della Libertà, dove centinaia di appassionati hanno potuto ammirare gli equipaggi del Legend, sfilare per le vie del centro storico.