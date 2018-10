Rally Legend, il commento di Meeke, Hirvonen, Kankkunen e Breen

Tanti i piloti di livello internazionale accorsi sul Titano.

Tanti i campioni o ex campioni del rally arrivati a San Marino per assistere o per partecipare al Rally Legend. Andiamo a sentire Kris Meeke, Mikko Hirvonen, Juha Kankkunen e Craig Breen.