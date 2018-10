Fausto Gresini ospite del Rotary Club San Marino

Una serata dedicata al manager del Team Del Conca Gresini Moto3, i cui piloti Martin e Di Giannantonio lottano per il titolo. Dall'anno prossimo però cambierà tutto, con Rodrigo e Riccardo Rossi alla guida e Kömmerling come title sponsor.

Nel tragitto da Buriram a Motegi San Marino non è proprio di strada, ciò nonostante Fausto Gresini il tempo per fare una capatina in Repubblica l'ha trovato. Nel pieno della fase orientale del Motomondiale – due settimane fa la Thailandia, domenica il Giappone e poi Australia e Malesia– eccolo ospite del Rotary Club San Marino per una serata a lui dedicata, intitolata “da pilota a imprenditore: una storia di passione”.



Gresini ha una squadra in ogni classe Motomondiale, ma è quella di Moto3 griffata Del Conca a dargli le maggiori soddisfazioni. A quattro gare dal termine il suo Jorge Martin è in testa con 26 punti su Bezzecchi, e l'altro pilota, Fabio Di Giannantonio, è terzo a -29.



Nel 2019 però sarà rivoluzione per il Team Gresini Moto3: Martin e Di Giannantonio saliranno in Moto2 e al loro posto ci saranno l'argentino Gabriel Rodrigo e l'esordiente Riccardo Rossi, mentre il title sponsor non sarà più Del Conca ma Kömmerling Italia. Il che non ridimensiona il legame tra Gresini e la famiglia Mularoni, che va oltre lo sport.



Nel servizio l'intervista a Fausto Gresini, Team Manager del Gresini Racing.