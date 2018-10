Moto: Giappone; pole Dovizioso in moto gp, pole per Bagnaia in Moto2

Andrea Dovizioso ha ottenuto la pole del Gran premio del Giappone, classe MotoGp. Con il tempo di 1'44"590 il romagnolo della Ducati ha preceduto il francese Johann Zarco (+0.068) con la Yamaha non ufficiale e l'australiano Jack Miller (+0.137). Solo 5/o tempo e seconda fila per il leader del Mondiale Marc Marquez, preceduto anche da Cal Crutchlow. Nono tempo e terza fila per Valentino Rossi (+0.675), preceduto da Vinales (6/o), Iannone (7/o) e Rins (8/o).



Pole per Francesco Bagnaia in classe Moto2, quart'ultima prova del motomondiale.