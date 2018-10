Marc Marquez si conferma campione del Mondo

Settimo sigillo, settimo "livello" per Marc Marquez. A Motegi il pilota spagnolo si conferma campione del Mondo per per la terza volta di fila, la terza in Giappone. Marquez diventa il più giovane campione della storia. Una vittoria arrivata anche grazie alla caduta di Andrea Dovizioso. Per lo spagnolo è il quinto titolo in MotoGP, al quale si aggiungono i titoli 125 e 250.



