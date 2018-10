Manuel Poggiali:" mi sono legato al Team Gresini con il quale stiamo progettando un grande futuro"

A Radio San Marino Manuel Poggiali si è cimentato in un intervista doppia con lo Stunt Man Roberto Poggiali. L'idea del Dj Marco Corona è stata quella di unire i due Poggiali accumunati dalla stessa passione per i motori, seppur in due mondi diversi.

Metti insieme due Poggiali: uno è Manuel sammarinese Campione del Mondo classe 125 e 250 l'altro è Roberto di professione Stunt Man uno che ama spingersi oltre ai propri limiti e privilegiare sempre lo spettacolo guidando auto ad oltre 200 chilometri all'ora, compiere evoluzioni mozzafiato, saltare con una moto una pila di bidoni di kerosene, o lanciarsi fuori da un edificio in fiamme, senza troppe difficoltà. In due parole il classico professionista del pericolo.



L'idea del Dj di Radio San Marino Marco Corona è stata quella di unirli prima di tutto per il loro cognome Poggiali, poi naturalmente perchè a loro modo e nei propri campi, sono due straordinari personaggi. Idea riuscitissima con un'intervista doppia con domande tranello che hanno divertito sia i diretti interessati che i radioascoltatori di Radio San Marino. Per il due volte campione del mondo una nuova pagina legata ai motori. Manuel Poggiali oggi è Coach del Team Gresini in attesa di grandi novità per l'immediato futuro con un progetto a media scadenza sempre con il Team Fausto Gresini.



Lorenzo Giardi