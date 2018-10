Rally Catalunya: comanda Ott Tanak

Toyota protagoniste del Rally di Catalunya, penultima prova del mondiale con Ott Tanak e Jari Latvala. Il pilota estone guida la classifica provvisoria davanti allo spagnolo Dani Sordo per 26 secondi, mentre il pilota finlandese risale in quinta posizione grazie ai successi nelle ultime due speciali, dopo la foratura nella quarta che lo aveva relegato in decima posizione. Al terzo posto Evans davanti a Loeb. Nella lotta per il mondiale, il leader Neuville è nono, con due posizione da recuperare al principale avversario, il francese Ogier.



