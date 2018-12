Bryan Toccaceli: "Voglio ringraziare tutti, sto dando il massimo"

E' lo stesso Bryan ad ammetterlo, l'aria di casa è tutta un'altra cosa. Dopo il Natale, anche il capodanno da trascorrere a San Marino. Quella di questa sera sarà anche la prima notte lontano da Montecatone, dove Bryan continua con grande impegno la riabilitazione. Ci sono i suoi genitori e la fidanzata. Gli amici piloti, come Stefano Manzi. Idealmente c'è tutta San Marino. Un affetto tangibile, come la forza che Bryan riesce a trasmettere. Pochi secondi, non più di un minuto per farsi coinvolgere dalla positività di Bryan e della sua famiglia.



Nel video l'intervista con Bryan Toccaceli



Elia Gorini