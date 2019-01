Bryan Toccaceli a Città per celebrare il nuovo anno

Come anticipato, Bryan Toccaceli è tornato sul Titano per trascorrere, dopo il Natale, anche il Capodanno in Repubblica. Il pilota sammarinese ha festeggiato l'arrivo del 2019 in piazza Sant'Agata a Città assieme ai suoi cari nella sua prima notte lontano da Montecatone, in attesa di tornare alla riabilitazione.