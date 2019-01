Schumi fa 50 anni, Montezemolo "Spero accada qualcosa"

"Spero che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Poche parole ma dense di speranza quelle che l'ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, a Rai Sport, parlando del difficile percorso riabilitativo di Michael Schumacher, da cinque anni scomparso dalla scena pubblica dopo il tragico incidente del 29 dicembre 2013, anniversario che cade a pochi giorni dal 50/o compleanno dell'ex campione di F1, domani 3 gennaio. Un'età 'importante' che l'ancora amatissimo Schumi taglia circondato da un alone di mistero che nemmeno le parole dell'ex presidente della Rossa scalfisce, anche se regala qualche barlume di speranza.



"Come sta, lo rivedremo?", si chiedono di continuo i suoi milioni di tifosi, mentre dalla blindatissima villa di Losanna non filtra nulla, con la famiglia, la moglie Corinna, la storica portavoce Sabine Kehm e gli amici più intimi a mantenere una cortina di riserbo quasi inscalfibile.