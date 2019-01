50 anni Schumacher: le testimonianze di chi lo ha conosciuto alla Ferrari

Da Maranello a Stoccarda passando per il Web, le tv e i social di tutti i tipi. Il mondo della Formula 1 e non rendono omaggio a Michael Schumacher, nel giorno in cui il campionissimo della regina della velocità compie mezzo secolo di vita. Un cinquantesimo compleanno naturalmente dal sapore dolce-amaro per le condizioni di salute in cui versa ancora l'ex pilota tedesco della Ferrari, a causa del terribile incidente di sci sulle nevi di Meribel di cinque anni fa, sulle quali resta il riserbo assoluto da parte della famiglia.



Ecco come lo ricordano l'ex presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo; Rossella Giannini, Ristoratrice; Luciano Guerri, ex ingegnere Ferrari.