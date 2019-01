Dakar: nelle moto vince De Soultrait, Nicola Dutto escluso dalla direzione gara

Quinta tappa della Dakar, la seconda parte della marathon, condizionata dalla nebbia che ha imposto il posticipo della partenza nelle cinque categorie. Nelle moto la vittoria di tappa è andata al francese Xavier De Soultrait davanti all'austriaco Matthias Walkner e lo spagnolo Lorenzo Santolino. Nella classifica generale guida Ricky Brabec, lo statunitense ha chiuso in decima posizione la tappa di oggi. Il pilota della Honda precede Pablo Quintanilla e Toby Price. Walker è quarto a sei minuti. Costretto al ritiro per una caduta dopo 155 km il portoghese Paulo Goncalves. Finisce il sogno di Nicola Dutto alla Dakar. Il pilota italiano, primo paraplegico a partecipare a una gara così impegnativa, è stato escluso dalla direzione di gara. Tanta amarezza per Dutto che ha spiegato via social di aver seguito le indicazioni della direzione dopo un problema alle moto di due dei suoi tre “ghost riders”, i piloti che lo accompagnavano in questa avventura, per poi venire a sapere dell'esclusione.



Elia Gorini