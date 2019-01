Dakar, al via il ritorno: a Quintanilla tappa e primato, Al Attiyah beffato da Loeb ma sempre più leader

Nella sesta prova il cileno vince e strappa la vetta a Brabec, nelle auto il qatariota viene superato all'ultimo dal 9 volte iridato ma allunga su Peterhansel e Roma.

Dopo l'arrivo ad Arrequipa, la Dakar fa marcia indietro e imbocca la via del ritorno a Lima, coi 336 km di speciale che la riportano a San Juan de Marcona. E che nelle moto, dopo il doppio interregno di Brabec, ridanno la corona a Quintanilla, autore della combo vittoria di tappa-sbarco in vetta. È la prima frazione messa in saccoccia dal cileno dell'Husqvarna, al comando dal 4° intermedio e da lì in poi preciso nell'amministrazione su Benavides e Walkner, staccati di 1' 52” e 4' 21”. Ma soprattutto su Brabec, il cui ritardo è di 7' 30”, nella prova di ieri, e di 4' 38”, nella generale. Price – che sta a 8' 01'' – chiude un podio nel quale non c'è più traccia di Sunderland, che ha un problema con la moto, incassa 22' 59” e scivola dal 2° al 7° posto. Dakar finita invece per il rookie Santolino, acciaccatosi a causa di una brutta caduta.



Viceversa, nelle auto la sesta tappa è un remake della precedente: vince Loeb – al suo terzo successo di frazione – davanti al leader della classifica Al Attiyah. Cambia solo lo spagnolo che li accompagna sul podio, che è Sainz e non Roma. Vittoria di rapina quella del 9 volte iridato, che lascia comandare l'avversario fino all'ultimo intermedio salvo poi beffarlo per 2' 17”. Per Al Attyiah comunque il bicchiere è più che mezzo pieno, visto il crollo dei suoi primi inseguitori. Roma s'inceppa, Peterhansel s'insabbia per aiutarlo e i due perdono rispettivamente 13' e 18', così ora il qatariota comanda con 37' 43” su Loeb e 41' 14 su Peterhansel.



RM