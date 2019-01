Dakar, tappa 8: fuori Brabec, Price in testa. Nelle auto Loeb vince e Al Attiyah vede il titolo

L'australiano è terzo dietro a Walkner e Quintanilla ma prende il comando della generale.

Il tragitto da San Juan de Marcona a Pisco conferma l'andazzo di questa Dakar, con le moto in perenne rivoluzione e le auto sotto costante regime qatariota. Cominciamo dalle due ruote e dal ritiro del capoclassifica Brabec, abbandonato dal motore della sua Honda al 56° dei 361 km in programma. Saluta così uno dei protagonisti principali dell'edizione, nella quale è stato praticamente sempre sul podio della generale. Ora guidata da Price, un elogio alla costanza viste le zero tappe vinte. Ieri l'australiano ha chiuso terzo a 1' 13” da Walkner, che l'ha spuntata per 45” sul sempre ondivago Quintanilla, stavolta nella versione Jekill. Fuori Brabec e, di fatto, pure Sunderland – crollato a un'ora dal vertice – a due frazione dal termine c'è un quartetto a giocarsi il titolo. Price ha 1' 03” su Quintanilla e 6' 35” su Walkner, mentre van Beveren, partito da San Juan da vice-Brabec, è a 9' 54”.



Tutt'altra storia nelle auto, vittime della routine. Per la terza volta in quattro tappe vince Loeb, che mantiene una media del 50% di successi di frazione portandosi a quota 4. E come sempre dietro di lui c'è Al Attiyah, battuto per 7' 27” ma sempre più vicino alla conquista della sua terza Dakar. 46 i minuti di vantaggio su Roma – ieri 5° dietro a Przygonski e De Villiers – e su Loeb, mentre Peterhansel, frenato da un'insabbiata e da un colpo di frusta subito nella tappa 7, ha perso più di 20' ed ha quasi un'ora di ritardo. Abbondantemente fuori concorso tutti gli altri, staccati di oltre due ore.



RM