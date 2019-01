Dakar, tappa 9: Al Attiyah ipoteca il titolo, nelle moto vince Metge. Van Beveren ko

Il qatariota fa sua la prova odierna e va a +51' su Roma, mentre Loeb e Peterhansel crollano. Nelle moto, davanti non cambia nulla: Quintanilla è 3° e guadagna 1" su Price e Walkner.

Nona e penultima tappa alla Dakar, con Al Attiyah che vince la frazione e ipoteca il titolo. Salgono a 51 i minuti di vantaggio su Roma, oggi secondo davanti a De Villiers e staccato di 5' dal leader della generale. Giornataccia per Loeb, che resta bloccato in una duna per 20', ha problemi alla macchina e, alla pari di Peterhansel, crolla in classifica.



Nelle moto, prime due posizioni a sorpresa: vince il francese Metge, 2' dopo c'è il boliviano Nosiglia Jager. Subito dietro, la lotta per il titolo si chiude con un nulla di fatto: Quintanilla precede di un secondo sia Walkner che Price, con quest'ultimo che, nella generale, comanda con 1' 02” sul cileno e con 6' 35” sull'austriaco. Esce di scena invece il quarto pretendente per il successo finale, Van Beveren, che ha rotto il motore a 16 km dall'arrivo e si è ritirato.