Inaugurata "Casa Marco Simoncelli" nel giorno del compleanno del Sic

"La Casa del Sic" è una struttura destinata ai disabili. Presenti, all'inaugurazione, tanti amici del pilota corianino.

Marco Simoncelli vive ancora nel cuore di tutti. Ed, anche oggi, in quello che sarebbe stato il suo 32esimo compleanno, la presenza del Sic è forte e si sente. La Fondazione che porta il suo nome ha deciso di inaugurare oggi "Casa Marco Simoncelli" a Sant'Andrea in Besanigo, frazione di Coriano.

Si tratta di una struttura destinata ai disabili e nata dal progetto realizzato attraverso gli incassi degli eventi dedicati a Marco Simoncelli dopo la sua scomparsa. Un edificio di 3 piani, che si sviluppa su una superficie di 1700mq e possiede tutti i comfort possibili come piscine riabilitative, palestre e un parco giochi attrezzato.

E sono stati l'allora fidanzata di Marco, Kate Fretti, assieme a papà Paolo Simoncelli e a mamma Rossella a tagliare il nastro per sancire la nascita di questa struttura.



Nel giorno dell'inaugurazione, oltre a storie ed aneddoti raccontati da Paolo, Rossella e Kate, c'è stata anche la benedizione da parte del vescovo di Rimini, il monsignor Lambiasi. “La Casa del Sic”, così ribattezzata, sarà gestita dalla Comunità Montetauro.

Presenti gli amici di sempre come Paolo Beltramo, Sergio Sgrilli, Fausto Gresini, Carlo Pernat e i piloti di oggi: Mattia Pasini, Tatsuki Suzuki ed Enea Bastianini. Il mondo del motomondiale si è stretto ancora una volta attorno a Simoncelli, confermato anche dagli interventi del dottor Claudio Costa e di Carmelo Ezpeleta, numero 1 della Dorna.

L'affetto per il pilota corianino è stato sempre lo stesso, fin da quando era un bambino innocente a correre sulle minimoto, passando per quel maledetto 23 ottobre 2011 a Sepang e arrivando ad oggi. Ancora una volta il Sic è stato capace di regalare emozioni forti. E, allora, Buon Compleanno Marco, tutto questo è per te.



AC



Nel servizio l'intervista a Paolo Simoncelli, papà di Marco