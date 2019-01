Ufficializzato il calendario 2019 di MotoGP

Poche novità rispetto al 2018: partenza in Qatar (10 marzo) e chiusura a Valencia (17 novembre) mentre il GP di San Marino si corre il 15 settembre a Misano.

Come da tradizione, partenza in Qatar e chiusura a Valencia. Poche novità nel calendario del Motomondiale 2019. Le tappe restano 19 e non c'è spazio per i due nuovi Gran Premi possibili in Finlandia e Messico.

La stagione della MotoGP partirà il 10 marzo a Losail con la classica corsa in notturna, l'unica presente in calendario, e continuerà fuori Europa con Termas de Rio Hondo ed Austin.

Il ritorno nel Vecchio Continente è fissato per il 5 maggio a Jerez de La Frontera, in Spagna.



Il circus sarà di scena in Italia il 2 giugno con il Gran Premio del Mugello. L'unico cambiamento rispetto alla stagione 2018 è la pausa estiva che aumenta: dopo il GP in Germania del 7 luglio bisognerà aspettare fino al 4 agosto per ripartire con Brno, in Repubblica Ceca.

Il secondo appuntamento nel Bel Paese sarà il 15 settembre, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Caccia ad Andrea Dovizioso, vincitore della tappa biancazzurra lo scorso anno.



La penultima tappa europea sarà poi ad Aragon a fine settembre prima di iniziare con il tour oltreoceano: Thailandia, Giappone, Australia e Malesia.

A Valencia, il 17 novembre, il gran finale. Solo lì si scoprirà se a comandare ci sarà ancora Marc Marquez, con il catalano vincitore di 5 degli ultimi 6 motomondiali.



AC