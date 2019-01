Motogp: il 69 di Hayden sarà ritirato

La MotoGP rende onore a Nicky Hayden con la decisione di ritirare il numero 69, che non potrà quindi essere più utilizzato da alcun pilota nei Gran Premi di motociclismo. Una decisione - si legge in una nota - che si aggiunge alle tante altre iniziative promosse in questi due anni dopo la scomparsa del pilota americano, che vinse il titolo mondiale della classe regina nel 2006. Il ritiro ufficiale del '69' di Hayden sarà effettuato durante il Gran Premio di Austin, in programma dal 12 al 14 aprile.