Trial 4x4: al Kursaal la premiazione della stagione 2018

Nella splendida ed elegante location del Centro Congressi Kursaal di San Marino, la premiazione della stagione 2018 del campionato italiano Trial 4x4organizzato dal San Marino Fuoristrada club e dalla Federazione Italiana.

A farla da padrone sono stati Davide Carattoni e Francesco Bartolini, equipaggio sammarinese che ha trionfato, con una gara di anticipo, nella categoria Pro-Modified.

Un campionato, quello tricolore, molto avvincente e che ha messo a dura prova uomini e mezzi in tutta Italia.

Sette le prove disputate dalle cinque categorie in gara, che prevedono auto con diverse preparazioni, dalla più stradale fino a prototipi costruiti con telai tubolari e 4 ruote sterzanti.

Oltre ai sammarinesi Carattoni e Bartolini, sono stati premiati Stefano Camporesi, vincitore dei veicoli originali mentre Mario Toselli si è aggiudicato la categoria dei veicoli Standart.

Successo per la coppia formata da Fabio Silvi e Simona Biagi nella categoria modified mentre Primo Brandi e Simone Corazzini hanno trionfato nella speciale classifica della Prototype. Una giornata di premiazioni e festeggiamenti ma con il pensiero già proiettato alla prossima stagione.

Il campionato italiano trial 4 x 4, prevede sette gare anche nel 2019, con il primo appuntamento nel mese di aprile.



p.f.