Niccolò Antonelli: "Stiamo aiutando Bryan Toccaceli, come fanno i veri amici"

Niccolò Antonelli ha parlato in vista della nuova stagione di Moto3. "L'anno scorso non è stato facile soprattutto per i tanti infortuni"- afferma il pilota nato a Cattolica - "ma questa stagione voglio riscattarmi anche per Bryan".



Infatti il pilota della VR46 Academy è un grande amico di Bryan Toccaceli ed è stato anche presente al bel pomeriggio passato a Tavullia con Valentino Rossi e tutti gli altri centauri del motomondiale e non.