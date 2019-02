Moto: Malesia; Rossi in pista con casco dedicato, mentre Marquez stampa il tempo più veloce

Primi test in Malesia, Marquez davanti a metà giornata. Quinto tempo per Valentino Rossi, Petrucci meglio di Dovizioso

Marc Marquez mette il suo sigillo sulla prima giornata di test della MotoGp in Malesia. Sul circuito di Sepang, il campione del mondo ha messo a segno il miglior tempo in 1'59''621 precedendo la Suzuki di Alex Rins (+0''259) e la Yamaha di Maverick Vinales (+0''316). Sesto tempo per Valentino Rossi su Yamaha (+0,433) dietro d'un soffio alla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci (+0''430). Solo ottava l'altra Ducati di Andrea Dovizioso (+0''576).





Valentino Rossi con un casco dedicato, con la nuova grafica Winter Test 2019 che va ad aggiungersi alla sterminata collezione di AGV del "Dottore". Pista GP R vestirà una grafica dai colori fluorescenti come il giallo, da sempre distintivo di Rossi, il verde, il fucsia e l'arancione. Immancabili il Sole e la Luna, ora stilizzati sul fronte della calotta con un sottile ma riconoscibile tratto blu.



La ventennale accoppiata Rossi-Drudi ha optato per un design acceso e accattivante che attira l'attenzione dentro e fuori il circuito. Il casco è disegnato a larghe pennellate sovrapposte che si accompagnano ad un 46 scritto con effetto "a mano libera"; un design movimentato che si differenzia dalla sobria grafica Soleluna utilizzata durante lo scorso Campionato. Valentino stesso si dice entusiasta della realizzazione e racconta così l'ispirazione della speciale livrea: ''Come faccio per i test di ogni stagione, anche quest'anno ho preparato un casco dedicato...''.