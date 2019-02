Moto: a Sepang volano le Ducati

Nell'ultima giornata di test, Ducati grandi protagonisti. Petrucci con il miglior tempo.

Ducati grande protagonista nell'ultima giornata di test in Malesia. Davanti a tutti Danilo Petrucci. Il pilota italiano precede di 63 millesimi il connazionale Francesco Bagnaia. Terzo tempo per Jack Miller e quarto per Andrea Dovizioso. Dopo 4 Ducati la Yahama di Vinales. Valentino Rossi ha chiuso con il decimo tempo davanti a Marc Marquez. Il campione del mondo è reduce dall'operazione alla spalla. Il prossimo appuntamento con i test pre-stagione sarà dal 23 a l 25 febbraio in Qatar, sul circuito dove debutterà la stagione 2019 il prossimo 10 marzo.



