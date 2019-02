Bryan è tornato a casa

"La cosa più bella del mondo è tornare a casa". Così Bryan dopo quasi 9 mesi trascorsi all’Istituto di Montecatone. Toccaceli è tornato in Repubblica, come riporta il sito E-motors.



Circondato dall'affetto della famiglia e degli amici, ma sempre determinato a progettare il suo futuro.



Intanto ringrazia l'amico fraterno Nicolò Tamagnini che si è laureato in design industriale e gli ha dedicato la tesi.

Suo compagno di gare ed allenamenti fin dal mini-cross, ha incentrato il lavoro sul “Progetto Bt60”, un ausilio che permette ai tetraplegici di svolgere più azioni, a scelta, in modo autonomo, semplice ed in completa privacy.



Un ausilio, totalmente personalizzabile, che può migliorare la vita a tantissimi tetraplegici.



Il pilota sammarinese è già impegnato a fare degli esercizi a casa con degli appositi attrezzi da palestra.