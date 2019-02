Il due volte Campione del Mondo Manuel Poggiali compie 36 anni

Nel giorno di San Valentino, il due volte Campione del Mondo di motociclismo Manuel Poggiali compie 36 anni. Nel video di ringraziamento per gli auguri ricevuti dai suoi tanti fans, Poggiali ricorda che è appena cominciata per lui una nuova avventura nel Motomondiale con il Team Gresini Racing nel ruolo di Coach piloti. Nato il 14 febbraio 1983 Manuel Poggiali è stato Campione del Mondo classe 125 nel 2001. Poi ha bissato il titolo due anni dopo nel 2003 nella classe 250. Ad oggi resta l'unico Campione del Mondo in uno sport individuale che San Marino abbia mai avuto



Lorenzo Giardi