Svelata la nuova Ferrari, è la SF90

Presentata la nuova monoposto, la SF90, con la quale la Ferrari correrà il Mondiale 2019 di Formula Uno. Come possiamo vedere da queste immagini ufficiali della Scuderia di Maranello si è trattato di una presentazione in grande stile per la vettura che è colorata di un rosso più scuro rispetto al passato e presenta una verniciatura opaca. Scompare il bianco per lasciare spazio al nero con lo sponsor Mission Winnow. Nessuna rivoluzione tecnica, ma solo l'evoluzione della SF71H. A guidarla attraverso i circuito del mondiale Sebatian Vettel e il monegasco Leclerq .