WRC: in Svezia trionfa Tanak

Ott Tanak ha vinto il rally di Svezia, secondo appuntamento iridato del 2019

Una gara perfetta, da autentico dominatore, una vittoria meritatissima per il portacolori di casa Toyota.

Un successo costruito nel corso della seconda tappa, quella di sabato, in cui è riuscito subito a prendere la testa della classifica superando il finlandese Teemu Suninen.

Di li in poi, Tanak ha aumentato il margine di vantaggio sugli avversari e la Yaris ha messo in mostra tutto il suo potenziale.

Per completare un weekend perfetto, Tanak ha vinto anche la Power Stage, aggiungendo 5 punti ai 25 ottenuti per la vittoria, la settima della sua carriera nel mondiale WRC.

Sul secondo gradino del podio, Esapekka Lappi.

Per il finlandese si tratta del primo podio della carriera da pilota Citroen.

Una seconda piazza arrivata dopo un fantastico duello con Thierry Neuville.

I due hanno dato la caccia ad Andreas Mikkelsen, poi, una volta superato nella prima prova della terza tappa, si sono sfidati per il secondo e terzo gradino del podio.

Lappi è riuscito ad avere la meglio per soli tre secondi nei confronti del pilota belga, al volante della Hyundai.

Quarto posto per Andreas Mikkelsen mentre Sebastian Loeb si è dovuto accontentare della settima posizione assoluta.

Delusione e ritiro praticamente identico per Jari Latvala e Sebastien Ogier.

Il campione del mondo è uscito di strada nel corso della sesta prova speciale e non è più riuscito a ripartire.

Il finlandese invece, era partito con il chiaro intento di bissare il successo ottenuto nel 2017 ma un errore nella speciale numero 8, gli è stato fatale.

Latvala è scivolato verso l'esterno ed è rimasto bloccato in mezzo alla neve, perdendo oltre 20 minuti. Tanak invece, oltre alla vittoria, si ritrova per la prima volta in carriera al comando della classifica iridata con 47 punti, davanti a Neuville con 40 e Ogier a quota 31. Nel mondiale costruttori, guida la Toyota con un punto di vantaggio sulla Hyundai. Prossimo appuntamento del mondiale, dal 7 al 10 marzo con il rally del Messico



