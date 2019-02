F1, presentata la nuova Alfa Romeo C38

A Barcellona il team ha rivelato la nuova monoposto per la stagione 2019, già protagonista nei test invernali con Raikkonen e Giovinazzi

È stata l'ultima macchina ad essere svelata ma tra le più belle ed accattivanti del circus. Dopo il ritorno in F1 nella scorsa stagione, Alfa Romeo si conferma per una nuova annata da protagonista. A Barcellona, durante i test invernali, il team Alfa Romeo Racing ha svelato ufficialmente la nuova monoposto: la C38.



I colori predominanti sono sempre il bianco ed il rosso, già sfoggiati nel 2018, e al quale vanno ad aggiungersi degli inserti blu sul musetto e lungo le pance. Confermata anche per quest'anno la collaborazione con Sauber, sebbene non risulti più nell'iscrizione al mondiale del team, con il motore posto sotto l'iconico Biscione dell'Alfa Romeo. Proprio il logo è ancora più evidente con, appunto, Biscione e lettering in bella mostra. Anche il Quadrifoglio non può di certo mancare su una monoposto che, oltre ad essere bella, dovrà essere anche veloce in pista.



A guidarla non ci sarà più il monegasco Leclerc, diventato “grande” e passato alla Ferrari.

Al suo posto, in uno scambio tra scuderie italiane, IceMan Kimi Raikkonen. Sarà lui l'uomo di punta per l'Alfa Romeo nel 2019, affiancato da Antonio Giovinazzi. Con il 24enne di Martina Franca, l'Italia torna ad avere un pilota a tempo pieno in F1 dai tempi di Jarno Trulli e Vitanonio Liuzzi nella stagione 2011.



AC