Enduro, Marino 10° nella categoria junior nella prima tappa degli Assoluti d'Italia

La prima tappa del campionato si è disputata nel weekend a Gioia dei Marsi: il sammarinese ha chiuso le due prove all'11° e al 9° posto.

Buon esordio per il sammarinese Thomas Marini nei Campionati Assoluti d'Italia di enduro, la cui prima tappa si è tenuta questo weekend a Gioa dei Marsi, in Abruzzo. Nelle due prove in programma, Marini ha chiuso 11° e 9° nella categoria junior, ottenendo il 10° posto finale. Nella classifica generale invece si è classificato 42° nella prima prova e 41° nella seconda. Ad aggiudicarsi la tappa è stato Steve Holcombe, stessi punti di Loic Larrieu (37, frutto di un primo e un secondo posto a testa) ma vincente grazie al successo nella seconda prova.