MXGP: Cairoli fa doppietta in Patagonia

Nella gara inaugurale del Mondiale Motocross, il siciliano domina e vince entrambe le gare davanti a Gajser.

Semplicemente troppo forte per la concorrenza. Tony Cairoli inizia la stagione del Mondiale Motocross con una doppietta in Patagonia portandosi a casa 50 punti, bottino pieno.

Tim Gajser e Romain Febvre hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote al pilota KTM ma non c'è stato nulla da fare.

Soprattutto in gara 1: partenza a razzo e via a testa bassa verso il traguardo mettendosi alle spalle proprio lo sloveno della Honda e il francese, porta colori della Yamaha.



In gara 2 della MXGP, la classe regina del motocross, sono sempre Gajser e Febvre a lottare per la vittoria con il siciliano e a scambiarsi sorpassi su sorpassi. Al quinto giro il colpo di scena: violenta e paurosa caduta per il transalpino che perde il retrotreno ed è costretto al ritiro.

A questo punto, Cairoli imprime il classico cambio di ritmo e arriva da solo. Vittoria numero 86 in carriera per il 222, già vincitore di 9 titoli mondiali.

Dopo Gajser, terzo posto per l'olandese Van Horebeek, appiedato e senza moto fino a qualche settimana fa.

Grande assente in Sudamerica il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings, ancora out per l'infortunio al piede destro e che, probabilmente, salterà anche il prossimo impegno di Matterley Basin, in Gran Bretagna.



AC