WRC Messico: Ogier comanda dopo la prima tappa

Il francese della Citroen è davanti ad Evans e Meeke. Il leader del mondiale Tanak è quarto.

Sugli sterrati d'alta quota del Messico, Sebastien Ogier è il più veloce di tutti. Il campione del mondo della Citroen si porta a casa 4 delle 8 speciali in programma nella prima tappa del Rally del Guanajuato e chiude con circa 15 secondi di vantaggio sulla Ford Fiesta di Elfyn Evans.



Il francese deve anche ringraziare una Hyundai non troppo fortunata. Neuville è sesto con un minuto di ritardo mentre è andata peggio agli altri due alfieri della casa coreana. Mikkelsen è stato costretto al ritiro per problemi tecnici quando era davanti a tutti. Stessa sorte per lo spagnolo Dani Sordo, vittima di noie all'alternatore mentre si trovava al secondo posto.



Bene invece la Toyota con Kris Meeke in terza posizione e il leader del mondiale WRC Ott Tanak in quarta, bravo a rimontare dopo essere scivolato fino all'ottava. Il Rally prosegue oggi con la seconda tappa e il doppio passaggio sulla Otates, la speciale più lunga del Sudamerica con oltre 32km previsti.



AC