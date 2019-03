MotoE: incendio a Jerez, materiale distrutto, comprese le moto di De Angelis

Ieri sera intorno a mezzanotte, nel parcheggio del circuito di Jerez in Spagna, la struttura che ospitava tutto il materiale per i test della Moto E, ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. Il materiale di tutte le squadre era ospitato nello stesso box, compreso le moto del team di Alex De Angelis. Ora non c'è più nulla - ha detto il pilota sammarinese - le moto con le quali dovevamo fare i test ma anche le gare, i computer, tutto è andato distrutto. Il mondiale della Moto E sarebbe dovuto partire il 5 maggio, proprio da Jerez ma a questo punto - ha aggiunto De Angelis - sarà molto difficile che questo accada. In una nota la Dorna ha infatti annunciato cambiamenti nel calendario iridato della Moto E