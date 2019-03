Enduro, un Team San Marino nel Trofeo Italiano Husqvarna: "Obiettivo metà classifica"

La squadra del Motoclub Titano sarà composta da 4 piloti, impegnati in 4 diverse categorie: Fabrizio Muccioli, Lorenzo Fabbri, Stefano Lanci e Ivan Zanotti.

Sul panorama del motociclismo italiano si affaccia per la prima volta il Trofeo Husqvarna e i centauri biancazzurri rispondono presente. Ci sarà anche un Team San Marino al campionato dedicato alle enduro della marca svedese. In programma da aprile a ottobre, 5 tappe – di cui una in Repubblica il 14 luglio – con circa 180 iscritti. Ad accompagnare – idealmente – in questa avventura la squadra (nata dalla collaborazione tra Motorstore e Motclub Titano) c'è anche Bryan Toccaceli, presente alla “prima pubblica” del team con tanto di striscione e cappellini griffati “BT60”. 4 i piloti del team, tutti appartenenti al TGE e impegnati ognuno in una categoria differente. Il veterano del gruppo, Fabrizio Muccioli, è nella 250 2T, mentre il giovane – ma già scafato endurista – Lorenzo Fabbri è nella 125 2T. Ci sono poi i due esordienti della specialità: Stefano Lanci – che vanta una certa esperienza nei rally automobilistici – sarà nella 250 4T, mentre Ivan Zanotti si esibirà nella 300 2T.